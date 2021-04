Dominika Tajner o nowym partnerze: "MA 62 LATA. Zupełnie mi to nie przeszkadza"

Kilka dni temu Tajner opublikowała pierwsze zdjęcie z nowym ukochanym, aczkolwiek sprytnie zasłoniła mu twarz, więc nie do końca było wiadomo, kim tak naprawdę jest jej tajemniczy wybranek serca. Do tej pory Dominika zdradziła jedynie, że ma na imię Demetris i pochodzi z Cypru. Korzystając jednak z okazji, reporterka Jastrząb Post postanowiła wypytać ją o więcej szczegółów...

Nie ma nic wspólnego z produkcjami. Był na ściance nie raz, ale nie jako producent. Bywał na ściankach z racji zawodu jaki wykonuje. Na pewno bliżej mu do sportu niż do telewizji.

Zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest dojrzały i spokojny. Do tego bardzo troskliwy. Wnosi w moje życie dużo spokoju. Pod koniec maja będzie w Polsce, to w końcu będę mogła go Wam przedstawić - zapowiada w rozmowie z Jastrząb Post.