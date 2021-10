Dominika Tajner przeszła operację usunięcia GUZA W PIERSI: "Zmiana okazała się NOWOTWOROWA"

przykre 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Widzę krytykę, a prawda pewnie jest taka, że są takie osoby z rakiem, które miały gdzieś profilaktykę i teraz będąc w sytuacji bez wyjścia wypisują płaczliwe komentarze przeciw profilaktyce, by inni mieli tak samo źle jak oni. Wiadomo, że bywa tak, że przed szkodą i po szkodzie Polak głupi. Są tacy co przed chorobą śmieją się z "przewrażliwionych" co się badają, a później nawet już w chorobie zwalczają akcje profilaktyczne. Stosują wyparcie, bo sami w podświadomości wiedzą, że jakby wcześniej coś usunęli, to mieliby znacznie większe szanse na przeżycie, ale nie chcą tego w pełni do siebie dopuścić. Wybaczcie, ale ze względu na to, że dla pewnych osób szansa na ratunek jest bardzo mała, nie zamilknę o tym, że usunięcie nawet łagodnej zmiany, to profilaktyka, bo łagodna zmiana może być po paru latach złośliwa. Wycięcie łagodnej zmiany też może uratować życie, bo nie macie pojęcia co by się działo, jakby zmiana nie została wycięta. Takie akcje robi się ze względu na ludzi, którzy nie mają jeszcze zaawansowanego raka i mają spore szanse na pełne wyzdrowienie. Jeśli kogoś to obraża, to trudno. Nikt nie przestanie o tym mówić ze względu na to, że kogoś boli, że nie miał takiej szansy jak inni. Życie ludzkie jest zbyt cenne, by ze względu na urazę nie mówić o tym, by się badać i na wszelki wypadek usuwać nawet niegroźne zmiany.