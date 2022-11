Dominika "Wodzianka" Zasiewska POWRACA i atakuje Maję Rutkowski: "Nie ma GŁUPSZEJ baby w całym kraju"

Sbsw 51 min. temu zgłoś do moderacji 142 3 Odpowiedz

Dominiko, ale Ty niewiele mądrzejsza że wdalas się z nim w romans. Dla Ciebie lepiej ze Cie rzucil. A co do Mai to coz, nie wiem jakim cudem.tq kobieta prowadzi jakieś firmy która w dodatku dobrze prosperują. To chyba na zasadzie "głupi ma.zawsze szczescie". Rutkowscy powinni kolegować się z Rozenek, to jest tem sam poziom absurdu.