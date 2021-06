Dominika Zasiewska zapewnia, że nie wstydzi się pracy w gastronomii: "Nie ukrywam tego, że JESTEM KELNERKĄ!"

Ostatnio publikowaliśmy zdjęcia Iwony i Reggiego Benjamin z romantycznego wypadu do lokalu, w którym Dominika pracowała do niedawna jako kelnerka.

Dotarła do mnie taka trochę fala zarzutów, że na Instagramie się lansuję, a tak naprawdę jestem kelnerką i to ukrywam, i szara rzeczywistość. Kochani, to nie jest szara rzeczywistość - to jest jedna z najfajniejszych prac w moim życiu!