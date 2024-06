Donald Sutherland nie żyje. Zdobywca Oscara miał 88 lat

Z ciężkim sercem zawiadamiam, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland. Osobiście uważam, że jest to jeden z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie bał się roli, dobrej, złej czy brzydkiej. Kochał to, co robił i robił to, co kochał, i nie można prosić o nic więcej. Dobrze przeżył życie - czytamy w poście opublikowanym na "X"