Donald Trump NIE ZJAWI się na pogrzebie teściowej? "Zapytaliśmy sędziego, czy mogę wziąć dzień wolny". Jest oburzony tym, co usłyszał

Problemy z prawem Donalda Trumpa

To jednak nie koniec. Od pewnego czasu Donald Trump regularnie pojawia się w sądzie także za sprawą E. Jean Carroll. Pisarka oskarżyła byłego prezydenta o gwałt i zniesławienie. W sprawie o to pierwsze ława przysięgłych stwierdziła, że gwałt nie miał miejsca, jednak doszło do napaści seksualnej. Sędzia wydał wyrok nakazujący 77-latkowi wypłatę kobiecie 5 milionów dolarów odszkodowania. W drugim procesie Carroll domaga się od swojego oprawcy 10 milionów dolarów. Proces w tej sprawie ma rozpocząć się lada dzień.

Nie żyje teściowa Donalda Trumpa. Były prezydent jest oburzony tym, co usłyszał od sędziego

W miniony wtorek media obiegła informacja o śmierci matki Melanii Trump. W związku z tym wydarzeniem zięć Amaliji Knavs (młodszy od niej o zaledwie rok) wystąpił do sądu na Manhattanie z prośbą o przesunięcie procesu. Sędzia Lewis Kaplan odmówił, co wyraźnie wstrząsnęło Donaldem.

To są zwierzęta. Możecie sobie to wyobrazić? To źli ludzie, to radykalni lewicowi szaleńcy, którzy chcą mnie skrzywdzić, bo myślą, że zada mi to ból i pomoże Bidenowi wygrać wybory.