Donald Trump PRZESTRASZYŁ SIĘ, że przez Taylor Swift PRZEGRA wybory?! "Biden nic dla niej nie zrobił!". Wspomniał też o chłopaku artystki

Taylor Swift od 2018 roku publicznie wspiera partię demokratyczną. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich piosenkarka otwarcie zachęcała do głosowania na Joe Bidena i Kamalę Harris. W momencie, gdy we wrześniu 2023 roku artystka opublikowała na Instagramie wpis, w którym zachęciła, by zarejestrować się na głosowanie w wyborach, strona vote.org odnotowała skok odwiedzin w wysokości 1200 proc. Ba, amerykańscy specjaliści twierdzą, że publiczna deklaracja Taylor w kwestii tego, na kogo zagłosuje, może przesądzić o ostatecznym wyniku walki o Biały Dom w listopadzie 2024 roku.