Donald Tusk odwołał Jacka Kurskiego. Ile zarabiał w Banku Światowym? Spora suma

Warto przypomnieć, że nominacja Jacka Kurskiego do Banku Światowego była nieoczekiwana. Prezes NBP, Adam Glapiński, wyznaczył go na stanowisko przedstawiciela szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Radzie Dyrektorów Banku Światowego pod koniec 2022 roku. Nominacja ta nastąpiła niedługo po tym, jak Kurski zakończył swoją pracę w Telewizji Polskiej.

No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA , przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał Tusk na platformie X (dawniej Twitter).

Jak Jacek Kurski znalazł się na tym stanowisku?

Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego tworzy zarząd Banku Światowego, który zbiera się co najmniej dwa razy w roku. To właśnie oni zatwierdzają pożyczki i gwarancje, budżet administracyjny, analizy polityki i krajowe strategie pomocy.

Jacek Kurski w Banku Światowym. Jakie były jego obowiązki?

Kurski sam opisał swoją pracę w Banku Światowym w rozmowie z "Faktem". Powiedział, że nie ma sztywnych godzin pracy. "Ale staram się przychodzić do pracy o godzinie 9. Mamy dwie stałe pozycje w tygodniu: posiedzenia rady dyrektorów we wtorki i czwartki, na których omawiamy projekty, które wpływają do Banku Światowego. Oprócz tego są prace w kilku komisjach" - wyliczał. Dodał, że do tego dochodzą spotkania robocze i "wiele innych aktywności, na których omawia się projekty i postępy w ich realizacji".