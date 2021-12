Donald Tusk z rodziną wraca z Warszawy pendolino i IDZIE PIECHOTĄ do domu (ZDJĘCIA)

Bara 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Normalny człowiek. Nie musi się niczego ba, tak jak kaczor żoliboski, który bez ochrony nigdzie się nie rusza. Ten tchórz zdaje sobie sprawę, że wiele ludzi źle mu życzy. Mocno sobie na to zasłużył. To tylko kwestia czasu że dobiorą mu się do tyłka zgodnie z prawem. On to już wie.