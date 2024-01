Dorosły Kacperek z "Rodzinki.pl" CAŁUJE się z dziewczyną na Tik Toku! Słodcy? (WIDEO)

Serial "Rodzinka.pl" okazał się trampoliną do kariery dla młodej obsady wcielającej się w braci Boskich i ich sympatie. Dziś najlepiej radzą sobie Maciej Musiał i Julia Wieniawa , ale Adam Zdrójkowski , Wiktoria Gąsiewska czy Olga Kalicka też nie mogą narzekać na brak zleceń.

Co słychać u Kacperka z "Rodzinki.pl"?

Najmłodszy z serialowej rodziny, Mateusz Pawłowski, jak na razie nie wraca do show-biznesu. Jego filmografia zamyka się w 2020 r. wraz z ostatnim odcinkiem "Rodzinki.pl". Nie oznacza to jednak, że widzowie zapomnieli już o uroczym Kacperku. Dziś Pawłowski nie przypomina co prawda malucha z pierwszych sezonów serialu, ale nadal cieszy się popularnością w sieci.