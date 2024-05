Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" zostaną rodzicami. Zdradzili płeć dziecka! (WIDEO)

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka

Gratulacje, wspaniała wiadomość, widać Was miłość ponad wszystko; Dbajcie o to, co stworzyliście, a Maleństwo niech rośnie zdrowo!; Gratulacje. Dużo zdrówka i siły dla Dorotki. A dla całej rodzinki dużo miłości; A to niespodzianka; Gratulacje! Piękna energia od Was bije! Dużo zdrówka dla przyszłych rodziców; Oczy mi się pocą. Gratulacje — czytamy w komentarz pod postem.