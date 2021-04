Dorota Naruszewicz reklamuje się w "DD TVN": "Wierzę, że jeszcze w tym zawodzie będę mogła coś ciekawego przeżyć"

Nadzieja 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Czy mogę Was prosić o pomoc? Wiem, że jest ciężko i nie tylko ja jestem w takiej sytuacji. Ale w tym realnym świecie nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Tak więc proszę Was kochani bo naprawdę brakuje mi już nawet na podstawowe rzeczy takie jak jedzenie. Mam Komorniki a pracuje na umowie zlecenie z czego zabiera mi powolowe. Zostaje mi 1000, 860 za mieszkanie i nie zostaje mi praktycznie nic. Proszę Was z całego serca o wsparcie nawet symboliczne. Pozdrawiam.. Stępień Agata 15 1050 1360 1000 0091 0496 5141 wspierajmy się..