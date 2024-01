Dorota Szelągowska jest szczęśliwie ZAKOCHANA. Zdradziła, że zamieszkała z partnerem: "Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam"

Dorota Szelągowska po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku 20 lat, kiedy to na ślubnym kobiercu stanęła razem z Pawłem Hartliebą . Małżeństwo doczekało się syna Antoniego, który dziś ma już 23 lata. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Po rozwodzie projektantka wnętrz zaczęła się spotykać z Adamem Sztabą . Po 11 latach bycia parą, zakochani sformalizowali swój związek. Niestety, po niespełna 2 latach doszło do rozwodu.

W 2017 roku Dorota wzięła ślub z Michałem Wawrą . Niedługo później na świat przyszła ich córeczka Wanda, która ma obecnie 6 lat. Małżeństwo rozstało się w 2019 roku. Jak sama wyznała, ostatni rozwód stał się dla niej większym powodem do świętowania niż ślub.

Dorota Szelągowska jest szczęśliwie zakochana. Para mieszka już razem

Do niedawna próżno było szukać na portalach plotkarskich informacji o obecnym życiu uczuciowym Szelągowskiej. Aż do teraz. Okazuje się, że projektantka wnętrz jest zakochana. Razem ze swoim partnerem i córką przeprowadziła się już do mieszkania w kamienicy.