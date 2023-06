Dorota Szelągowska o TVP: "Nie chciałabym pracować w TUBIE PROPAGANDY"

Kolejna edycja festiwalu See Bloggers przyciągnęła do Łodzi całe zastępy zawodowych influencerów oraz celebrytów będących miłośnikami social mediów. Z okazji wydarzenia do Łodzi wybrała się również Dorota Szelągowska. W sobotę ekspertka od aranżacji wnętrz brylowała na gali #Hasztagi Roku w efektownej, czarnej sukni. Kilka godzin wcześniej pojawiła się także na samym festiwalu, gdzie wzięła udział w jednym z paneli dyskusyjnych.

Reporterka Pudelka w rozmowie z Szelągowską poruszyła także temat Parady Równości, która tego dnia przeszła ulicami Warszawy. Ekspertka od domowych metamorfoz nie ukrywała, że całym sercem popiera wspomnianą inicjatywę. Jednocześnie uznała jednak za smutny fakt, iż w Polsce tego typu wydarzenia wciąż są potrzebne. Zdaniem celebrytki do zmiany sytuacji w kraju mogą przyczynić się jedynie nowa władza oraz wzrost świadomości Polaków w niektórych kwestiach - w tym edukacja ekonomiczna czy dostęp do "różnych telewizji, a nie tylko do jednej słusznej".

Nie, to jest jakieś takie pytanie, czy są pieniądze, dla których mogłabym zaprzeczyć wszystkim swoim ideałom i wartościom. Pracowałam w TVP bardzo długo, zawsze były tam wpływy polityczne, natomiast na pewno nie chciałabym pracować w tubie propagandy. Nieważne, co bym tam miała robić i za jakie pieniądze. Ale to nie chodzi o to, bo tam pracują też wartościowi ludzie. Mnie jest łatwo powiedzieć, ponieważ mam inne propozycje. Nie chcę oceniać tych, którzy nie mają tego, co ja. (...) Dla mnie jest to nie do pomyślenia, ale nikogo nie oceniam w tej kwestii - powiedziała Pudelkowi.