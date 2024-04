Dorota Szelągowska pokazała nowego ukochanego: "Najlepszy poranek ever" (ZDJĘCIA)

Życie uczuciowe Doroty Szelągowskiej od zawsze wzbudzało spore zainteresowanie. Prezenterka po raz pierwszy wyszła za mąż, kiedy miała tylko 20 lat. Niestety pierwszy związek nie przetrwał próby czasu. Bardzo głośno w mediach zrobiło się o jej drugim małżeństwie. Przez 11 lat Dorota była w związku z Adamem Sztabą. Niestety do rozwodu doszło się niedługo po ślubie. W 2017 roku celebrytka ponownie wyszła za mąż, tym razem jej wybrankiem był Michał Wawro. Para doczekała się nawet dziecka. Ostatecznie jednak i to małżeństwo się rozpadło.

Jestem beznadziejna w wyborze facetów. Jeśli pokażesz mi niewyraźne zdjęcie mężczyzny, który jest absolutnie nie do związku, porąbany, który nie nadaje się do niczego, to ja się w nim zakocham w ciągu trzynastu sekund, natychmiast - mówiła Szelągowska w przeszłości w podcaście "WojewódzkiKędzierski"

Dorota Szelągowska szaleje na zakupach z ukochanym

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Dorota Szelągowska jest znowu zakochana. Przez spory okres czasu 43-latka bardzo chroniła wizerunek swojego nowego ukochanego. Niespodziewanie jednak w Niedzielę Wielkanocną Szelągowska wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym mogliśmy podziwiać przytuloną do partnera Dorotę. Na tym jednak gwiazda TVN nie skończyła, bowiem na jej Instagramie ostatnio pojawiła się nietypowa relacja. W towarzystwie swojej nowej miłości uśmiechnięta od ucha do ucha Szelągowska wybrała się kupić kamień do blatu kuchennego.

Najlepszy poranek ever! Najpiękniejszy kamień na świecie. Wiedziałam, że Wojtek jest kompletnym świrem, jeśli chodzi o wyszukiwanie najcudowniejszych kamieni na świecie, ale to, co zobaczyłam dziś u niego w ogromnej hali, po prostu zaparło mi dech w piersiach. Już się nie dziwię tym wszystkim opowieściom, jak z dnia na dzień pędzi na krańce świata, bo pojawił się jakiś wyjątkowy kamień… Kilka tysięcy lat historii w jednym przekroju. Coś cudownego - czytamy.

