Dorota Szelągowska rozprawia o swej metamorfozie: "Ćwiczę SIEDEM DNI w tygodniu. Chyba się UZALEŻNIŁAM"

Lola 28 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

2 paczki dziennie 😵 ależ ona musi śmierdzieć. Wczoraj byłam na zakupach, przechodząc wpadłam niechcący na całkiem przystojnego kolesia, ale tak śmierdział (jak popielniczka), że aż odskoczyłam. Szkoda, bo wpadliśmy sobie w oko i mogłaby być randka. Ale przez nałóg nikotynowy skreśliłam go. Ludzie jak już palicie, to dbajcie o aby od Was tak nie śmierdziało. Smród papierosów zostaje na rękach, ubraniach, włosach, skórze, a całowanie palacza to udręka.