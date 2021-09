Dorota Szelągowska świętuje 41. urodziny STARYMI ZDJĘCIAMI i wyznaje: "Uważałam się za jeden z najmniej atrakcyjnych okazów" (FOTO)

Z jednej strony - och, jakże chciałabym znowu tak wyglądać! Z drugiej - ile ja zmarnowałam czasu w życiu… Mając 10 lat i jakieś 15 kg więcej, te same rozstępy i usta, a resztę jeszcze niżej, łącznie z zarysem szczęki który zanika, pałam do siebie gorącym uczuciem. Co się zmieniło poza tym, co ewidentnie na gorsze? Otóż dotarło do mnie, że jedyną rzeczą, na którą mam realny i największy wpływ, to ja sama. Czyli że to mój wybór, czy siebie lubię, czy nie. I że lubić siebie jest po prostu lepiej.