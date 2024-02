Dorota Wellman komentuje awanturę przed Sejmem: "Mam dosyć tego CYRKU. Wstyd"

W środę po godzinie 10 rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Jeszcze przed obradami przed budynkiem na Wiejskiej doszło do niemałej awantury. Wszystko to za sprawą pozbawionych mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy tego dnia próbowali dostać się do Sejmu. Jak opisuje Wirtualna Polska, po rozmowie z dziennikarzami przed pomnikiem AK politycy ruszyli w kierunku siedziby parlamentu w otoczeniu innych przedstawicieli PiS, w tym m.in. Jarosława Kaczyńskiego. Ostatecznie zostali jednak powstrzymani przez Straż Marszałkowską.

Podczas próby wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu doszło do przepychanek. Jak relacjonowały WP i Onet, funkcjonariuszom udało się zatrzymać byłego szefa CBA, Maciej Wąsik zdołał jednak przedrzeć się przez kordon strażników. Ostatecznie nie wszedł jednak do budynku, gdyż drzwi zostały zamknięte przez Straż Marszałkowską.

"Dzień Dobry TVN" o awanturze przed Sejmem. Mocne słowa Doroty Wellman

Wydarzenia, do których doszło przed rozpoczęciem obrad Sejmu, stały się tematem dyskusji w środowym wydaniu "Dzień Dobry TVN". Po godzinie 9 prowadzący tego dnia program Dorota Wellman i Marcin Prokop gościli w studiu Dagmarę Kaczmarek-Szałkow z TVN24. W programie zaprezentowano nagrania wykonane podczas awantury przed Sejmem, a dziennikarka krótko wyjaśniła widzom, co dokładnie wydarzyło się podczas próby wejścia Kamińskiego i Wąsika do budynku.

Ojojoj, przepychanki - skomentowała Wellman.

Czyli jest bitka, tak? O Boże - wtrącił Prokop.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Monika Olejnik punktuje Kaczyńskiego, komentuje zmiany w TVP i apeluje: "Pani Danuto, czekam na przeprosiny"

Kaczmarek-Szałkow poinformowała widzów TVN, że po nieudanej próbie wejścia do Sejmu w asyście grupy posłów Kamiński i Wąsik zostali przekierowani do biura przepustek, a po ich otrzymaniu zostaną wpuszczeni na sejmową galerię - nie zaś na salę plenarną. Po tym, jak dziennikarka krótko przedstawiła przebieg afery, głos zabrała Dorota Wellman, która nie kryła oburzenia.

Powiem szczerze, ja mam tak dosyć tego cyrku. To nie jest sprawa polska. To jest cyrk - oceniła.

Marcin Prokop po chwili zwrócił uwagę na innego polityka PiS, którego można było dostrzec w tłumie zgromadzonym przed Sejmem, Antoniego Macierewicza.

Jakie haki ma Antoni Macierewicz na wszystkich wokół, że on wciąż funkcjonuje w przestrzeni publicznej? Tak się zastanawiam - rozprawiał.

Dziennikarka TVN24 w odpowiedzi stwierdziła jedynie, że Macierewicz funkcjonuje w "przestrzeni publicznej PiS". Dorota Wellman ponownie wyraziła zaś swoje niezadowolenie całą sytuacją.

Sejm do pracy! Wstyd - grzmiała.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.