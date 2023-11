Dorota Zawadzka MIAŻDŻY przemówienie Andrzeja Dudy na odchodach Święta Niepodległości. Wytknęła prezydentowi błąd językowy

Dorota Zawadzka ostro o przemówieniu Andrzeja Dudy. Wytknęła prezydentowi błąd językowy

Wygłoszone przez Andrzeja Dudę przemówienie wyjątkowo nie spodobało się Dorocie Zawadzkiej. "Superniania" zamieściła nawet na swoim facebookowym profilu wpis poświęcony wystąpieniu prezydenta. Psycholożka stwierdziła, że słowa głowy państwa wprawił ją w lekkie zażenowanie, zarzuciła także Dudzie łamanie konstytucji i brak szacunku do rodaków.

Z lekkim zażenowaniem słucham tego, co wykrzykuje prezydent z okazji 11 listopada. Niby lekcja historii, ale te podniosłe i patriotyczne słowa, do tego prezydenta średnio pasują. Łamana Konstytucja, brak poszanowania do wyborów Polaków... Ech - napisała