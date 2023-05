Dorota Zawadzka UDERZA w Edwarda Miszczaka po zwolnieniu Katarzyny Dowbor. "Największy mały człowiek..."

... 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Pani Nianiu, nikt nie jest niezastąpiony. To jest całkowicie naturalne, że w pewnym momencie przyjdą na czyjeś miejsce młodsze osoby, na miejsce tych młodszych jeszcze młodsze itd. Wszyscy się starzejemy. A w tym wypadku to nie chodziło tylko o wiek, ale też o to, że Pani Dowbor chorowała i był problem z jej dostępnością. Taka praca, trzeba być dostępnym. Pracę można zmienić. Pewnie gdyby to Pani Dowbor odeszła z pracy sama to nikt, by się nie oburzał, że porzuciła program, że trzeba szukać kogoś innego. Tymczasem możesz nie strony mają prawo do podejmowania decyzji i ileż to można komentować?! Praca. Życie. Normalna sytuacja.