Dorota Zawadzka wspomina swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". Została wezwana na dywanik do dyrektora stacji!

Dorota Zawadzka o uczestnikach nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

W poprzednich kilku edycjach prawdziwymi gwiazdami byli tancerze. Wybór partnerów dla nich bywał dość, powiedziałabym przypadkowy. Tym razem wygląda, że przerwa w emisji dobrze zrobiła produkcji i mamy kilka ciekawych osobowości (...) O zdecydowanej większości słyszałam, o kilku uczestnikach musiałam doczytać, by ich "zlokalizować" na gwiazdozbiorze . Szeroko potraktowano tu definicję "gwiazdy" ale to może dobrze dla show - stwierdziła w poście na Facebooku.

Dorota Zawadzka postanowiła wrócić wspomnieniami do 2010 roku, gdy sama stanęła do walki o kryształową kulę i podzieliła się kilkoma szczegółami zza kulis "Tańca z Gwiazdami" . Psycholożka nie ukrywa, że swój udział w tanecznym show wspomina "z uśmiechem" m.in. za sprawą instruktora tańca.

Mój Czarosław, niestety nieżyjący już Cezary Olszewski, był tak jak i ja zabawowy. Więcej czasu gadaliśmy niż trenowaliśmy. Bawiliśmy się świetnie. Był tolerancyjny i wymagający jednocześnie. Nie naciskał, ale prosił o powtórki. To, że doszliśmy tak daleko - tańczyłam siedem odcinków - to wyłącznie jego zasługa - wyznała.

"Superniania" wezwana na dywanik do dyrektora stacji

Pamiętam odcinek, gdy dostaliśmy jedynkę od Iwony i z 17 punktami byliśmy ostatni. Spadek jak nic. Wtedy Janek Kępiński - reżyser - poprosił mnie do siebie. Był tam SAM OSOBIŚCIE - dyrektor stacji. "Polska nie jest gotowa na to, by pani odpadła. Dostała pani największą liczbę sms". I po audiencji. Te sm-ys spowodowały, że przesunęliśmy się na 4 miejsce i tańczyliśmy dalej. To zdanie: "Polska nie jest gotowa" - zostało w naszym domu jako określenie niemożliwego - podsumowała.