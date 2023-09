Dorota Zawadzka wyniosła się z NAMIOTU i wprowadziła do nowego domu. Pokazała swoje gniazdko: "Budżet mamy NA CZERWONO" (ZDJĘCIA)

Na czas prac robotników małżeństwo podjęło odważną decyzję i przeniosło się pod namiot, który rozłożyli na działce przynależącej do ich nowego domu. Gdy media obiegła wiadomość o tym, w jak bardzo survivalowych warunkach przyszło jej żyć, w sieci pojawiły się domysły o prawdopodobnych problemach finansowych, z którymi boryka się para . Psycholożka odniosła się później do krążących spekulacji w facebookowym poście.

Superniania wprowadziła się do nowego domu. Wciąż czeka ją dużo pracy: "Budżet mamy na czerwono"

Wszystko wskazuje na to, że najgorszy okres Superniania ma już za sobą. 60-latka poinformowała właśnie za pośrednictwem Facebooka, że dokładnie po 100 nocach spędzonych w namiocie nadszedł wreszcie czas, by wprowadzić się do domu. Gniazdko nie jest jeszcze wykończone, jednak chłodne noce zmusiły małżonków do umeblowania dwóch pomieszczeń i przeniesienia się do budynku.