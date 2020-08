Drake Bell oskarżony o ZNĘCANIE SIĘ przez byłą dziewczynę! Aktor odpiera zarzuty: "Chce po prostu więcej PIENIĘDZY I UWAGI"

adfgadg 1 godz. temu zgłoś do moderacji 23 5 Odpowiedz

Ludzie, pamietajcie ze ofiary zwykle nie maja dowodow!! Malo kto jest na tyle silny, zeby nagrywac to co oprawca mowi, jak wyzywa. Z reszta, powie obrzydliwe slowa zwykle wtedy kiedy sie nie spodziewacie! Dyktafon musialby byc wlaczony non stop! To sa nagle sytuacje. Nie zdazycie wtedy wlaczyc kamery w tel, czy dyktafonu, naprawde, wiem co mowie. To jest straszna sytuacja, dlatego kobiety, jak ktos jest wobec was agresywny, poniza was, wyzywa, mowi ze jestescie nikim, ze niczego nie osiegnelyscie, ze macie tanczyc tak jak on wam zagra, natychmiast odcinajcie sie od takiego czlowieka!! Prosze was, badzcie niezalezne, bo to nigdy sie nie skonczy. Naprawde lepiej zyc skromnie ale samej i bezpieczna, niz w komfortowej sytuacji finansowej i z katem. Naprawde, wasze zycie jest warte wiecej. A wy, oskarzycie ze nie ma dowodow, zapamietajcie sobie, ze ofiara zwykle nie ma mozliwosci zbierania dowodow, bo takie agresywne sytuacje przychodza nagle! Nie ma czasu wtedy na wlaczanie tel i to kiedy oprawca o tym nie wie. Oprawcy wlasnie na tym zeruja, na dobrym samopoczuciu ofiary, zeby nagle rzucic ja mentalnie, albo fizycznie o podloge.