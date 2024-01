Drama na Złotych Globach. Timothee Chalamet ODMÓWIŁ zdjęcia Gomez przez wpływ Kylie Jenner?! Selena poskarżyła się Taylor Swift (WIDEO)

awpr 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Powstała o nim piosenka pt. "Timothee Chalamet .."Nie ma ramy łóżka, ale ma wielkie serce Ma długie francuskie imię i wiem, że mielibyśmy iskrę Chala - czy mogę tylko powiedzieć, że myślę Chala - czy mogę postawić ci drinka? Widzę cię z tą dziewczyną Saoirse (Ronan) Lepiej uważaj, kiedy się do niej zbliżam Tak, jest w kilku całkiem niezłych filmach Ale czy jest groupie Timothee Chalamet? [Przed refrenem] I słyszałem, że lubi małe kobietki A ja mam 5'1, więc wygrywam Zadzwoń do mnie po imieniu (to Maisie) Chcesz się umówić? Chala-może? [Refren] Timothee, podobają mi się twoje włosy I przylgnęłabym do ciebie jak do ubrań, które nosisz I nie wiem, czy jesteś świadomy Co dla mnie znaczysz Och, Timothee, zawsze tam jestem Gdybyś zadzwonił na policję, byłoby to uczciwe I to nie dlatego, że jesteś milionerem To jest to , co dla mnie znaczysz Timmy" Maisie Peters