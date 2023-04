Dramat Edyty Pazury: zaprosili ją do "Dzień dobry TVN" i dzień przed nagraniem odwołali wizytę: "Najwyraźniej nie pasuje im do koncepcji" (FOTO)

Anna 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Akurat w tym temacie się z nią zgadzam. Po co robi się testy trzecioklasistom, szóstoklasistom i ośmioklasistom, skoro nic z nich nie wynika? Ja rozumiem, jeżeli po tych egzaminach, ukierunkowywało by się dzieci. Na przykład masz zdolności humanistyczne podpowiadamy Tobie wybór szkoły z kierunkiem humanistycznym. Jesteś zainteresowany politechniką, to zdawaj maturę z matmy. Jak nie, to po co masz kuć funkcje? W naszej edukacji nie patrzy się na zdolności i zainteresowania dzieci