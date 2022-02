Dramat Karoliny Pajączkowskiej z TVP Info: oskarżyła pizzerię o OSZUSTWO, a po prostu pomyliła adres dostawy...

Mm. 6 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Po co ludzie to robią powiedzcie proszę. Czy żeby się lepiej poczuć, czy żeby komuś dowalić? No jaki sens ma wypisywanie takich głupot. Czemu ludzie nienawidzą. Ja jakaś naiwna jestem chyba. Ostatnią rzeczą jaką bym chciała to skrzywdzić kogoś, a tu bez wahania pomyje wylewa a na koniec okazuje się że niesłusznie. Przepraszam to nie jest trudne słowo a w tych czasach nie usłyszymy go za często.