Dramat Maffashion: zamówiła PRZYSTROJENIE CHOINKI za 800 złotych i jej się nie podoba. "To są OSZUŚCI"

Tak się zastanawiam nad kwotą... Mówicie, że 800zl to dużo? No to sobie policzcie wszystkie bombki na swoich choinkach. Jeśli są szklane kosztują krocie. Zwłaszcza te ręcznie malowane. Fakt, to się zbiera latami... Do tego cena drzewka, koszt transportu i... zarobek przecież... To się nie mogło udać. Chyba, że wygląd choinki uzgodniłoby się wcześniej z wykonującym usługę, ale cudów w tej cenie raczej bym się nie spodziewała.