Dramat Olivii Wilde i Harry'ego Stylesa. Po rozstaniu muszą dzielić się ulubioną SIŁOWNIĄ (ZDJĘCIA)

U nas nowobogaccy robią sobie siłownie w domu żeby nie ćwiczyć z plebsem :) w ogóle nie rozumieją o co chodzi w chodzeniu na siłownie. Nie po to ćwiczę bicki żeby je ukrywać przez całym światem a siłownia to odpowiednie miejsce do ich eksponowania. Grubi ludzi na siłowni na mnie patrzą i po roku maja takie same a nawet większe:( Fajnie się ćwiczy w towarzystwie innych ludzi ja lubię nie chcę się alienować :)