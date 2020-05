Dramat Pauli Tumali. "Myślę o zmniejszeniu biustu, ale strasznie się tego boję"

Ból kręgosłupa mam już od 4, jak nie 5 lat. Ze względu na tryb pracy. Chodzę cały czas w szpilkach, piersi mam sporych rozmiarów, więc ten kręgosłup z biegiem wieku robi się coraz bardziej obciążony. Do tego dodatkowa masa ciała, więc doskwiera mi coraz bardziej ból kręgosłupa. Z wiadomych przyczyn nie mogłam też chodzić do fizjoterapeuty i ostatnio nawet kość ogonowa daje mi się we znaki. Mam zamiar coś z tym zrobić. Myślałam nawet o tym, aby zmniejszyć biust, ale strasznie się tego boję. Na razie chcę skorzystać z porady specjalisty, będę chodzić na różne ćwiczenia, jak mi to nie pomoże, to będę myśleć, co dalej - obwieściła piękna Słowianka.