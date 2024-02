Dramat Taylor Swift: na Super Bowl NIE DOTRZE prywatnym odrzutowcem! Wiadomo, jak ma dostać się do Las Vegas

Taylor Swift niewątpliwie ma za sobą udanych kilkanaście miesięcy. Wokalistka już od prawie roku koncertuje na całym świecie w ramach "The Eras Tour", które już okrzyknięto mianem najbardziej dochodowej trasy w historii. Niedawno 34-latka triumfowała podczas gali rozdania Grammy, po raz czwarty zdobywając statuetkę za album roku i przy okazji zapowiadając kolejny krążek. Równie dużo emocji, co kolejne sukcesy Taylor w minionych miesiącach, wzbudzał jej związek z zawodnikiem futbolu amerykańskiego , Travisem Kelcem. W związku z profesją nowego ukochanego Swift stała się stałą bywalczynią meczów rozgrywanych przez jego drużynę, Kansas City Chiefs. Już za kilkanaście godzin Kelce rozegra jedno z najważniejszych spotkań w swojej karierze, a na widowni ma zasiąść jego druga połówka.

Super Bowl 2024. Taylor Swift dotrze na wydarzenie? Media donoszą, że wylądowała w Los Angeles

W niedzielę partner Taylor Swift już po raz czwarty wystąpi w Super Bowl. Kelce i jego koledzy z Kansas City Chiefs będą bronić zdobytego w ubiegłym roku tytułu, stając do walki z San Francisco 49ers. Najważniejsza impreza w świecie amerykańskiego futbolu co roku wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, zaś widok największych sław podziwiających finałowe rozgrywki nie jest niczym nadzwyczajnym. Plotki, że na tegorocznej imprezie ma pojawić się Taylor Swift zdają się jednak wywoływać za granicą szczególnie dużo emocji.

W ostatnim czasie w amerykańskich mediach nie brakowało rozważań na temat tego, czy wokalistce uda się dotrzeć na Super Bowl. Artystka wciąż przebywa w trasie i w minionych dniach występowała w Tokio. Co ciekawe, kilka dni temu japońska ambasada w USA wydała nawet oficjalny komunikat, zapewniając, że artystka zdąży dotrzeć do ojczyzny przed ważnym meczem, jeśli wyruszy w podróż tuż po koncercie. W sobotę Taylor zagrała ostatni (czwarty) koncert w Japonii i jeszcze tego samego wieczora wsiadła w samolot do USA. Jak donosi Daily Mail, artystka opuściła kraj około godziny 21:30, zaś przed 18 była już w ojczyźnie (taka godzina wynika z różnicy czasowej).