Dramat w "Królowej przetrwania". Tomala twierdzi, że zna Kaczorowską od lat, ale ta jej NIE POZNAŁA: "Zawsze była taka, że wysoko nosiła nos"

Ja też wielu ludzi nie pamiętam , których widziałam 15 lat temu a swoją drogą dlaczego wyśmiewane są osoby które które mają poczucie własnej wartości, które coś osiągnęły które coś umieją, które wiedzą że są wartościowe ?… Dlaczego zakompleksione osoby mówią że to nie jest ok ? Ja też mam poczucie własnej wartości, zawsze chodzę z głową podniesioną wysoko bo dużo w życiu osiągnęłam, dużo widziałam , dużo pracuję i mogę sobie pozwolić na różne rzeczy czy jakieś wyjazdy, wiem kim jestem więc dlaczego jakaś Grażyna ze spożywczaka próbuje mi wmówić że to nie jest ok i że jestem zarozumiała czy coś takiego… To twoje zdanie , to ty masz z tym problem nie ja, to ty tak to widzisz bo sama nie masz nic i tak to odbierasz