Dramat w rodzinie Tomasza Karolaka. Aktor opublikował nagranie: "Leży w śpiączce, pękł jej w mózgu TĘTNIAK..." (WIDEO)

Tomasz Karolak to niewątpliwie jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. 52-latek nie jest jednak tym typem znanej twarzy, która z entuzjazmem opowiada o życiu prywatnym i skrzętnie relacjonuje codzienność za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazdor raczej rzadko otwiera się na temat swoich bliskich, a jego relacja z Violą Kołakowską wciąż pozostaje pewnego rodzaju zagadką.

Dramat w rodzinie Tomasza Karolaka. Aktor opublikował smutne nagranie

W niedzielę Tomasz Karolak nieoczekiwanie opublikował wyjątkowo osobiste nagranie. Aktor odezwał się do fanów za pośrednictwem nowego, uruchomionego niespełna dwa miesiące temu instagramowego profilu i zwrócił z pewną prośbą. Okazuje się, że wraz z całą rodziną mierzą się aktualnie z dużą tragedią. Córka jego brata leży bowiem w szpitalu, do którego trafiła po tym, jak w jej głowie pękł tętniak. Tomek poprosił internetową publiczność o wsparcie.

Kochani, zawsze staram się pomóc, teraz proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy - mówi na nagraniu, z trudem powstrzymując emocje, a następnie zwraca się do internautów:

Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję "Helenka, kochamy Cię". Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie "Helenka, Helenka, kochamy Cię"