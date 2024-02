Dramatyczna relacja Julii von Stein. "Pielęgniarki prosiły, żeby przyjechać i się pożegnać"

Julia von Stein pojawiła się na show biznesowym radarze za sprawą udziału w programie TTV "Królowe życia", a dziś pojawia się w podobnym formacie stacji, "Diabelnie boskie". Nie są to jednak jedyne programy, w których brała udział, bo swego czasu zgodziła się też na zamianę w ramach show "Damy i wieśniaczki". Wtedy na chwilę przejęła obowiązki kobiety mieszkającej na co dzień w Żurowej.

Dramatyczna relacja Julii von Stein. Przekazała druzgocące wieści

Dostałam telefon od Jolki, że mama, czyli Gosia, którą znacie z programu "Damy i wieśniaczki", jest w krytycznym stanie - przekazała. Pielęgniarki prosiły, żeby przyjechać i się pożegnać. Wsiadłam w samochód, już dojeżdżam do Tarnowa, jadę do Gosi. Gosia od kilku dni była już w bardzo złym stanie, lekarze powiedzieli, że zostały jej trzy miesiące życia.

K**wa, przysięgam wam, nie ma niczego gorszego. Nie ma tam pieniędzy i jeszcze k**wa choroba . I później mi ktoś powie: "Nie pal papierosów, bo umrzesz przez papierosy", "Nie jedz tego, bo umrzesz"... Słuchajcie, jak ktoś ma umrzeć, to jest gdzieś u Pana Boga już zapisane, jest jakiś plan na to . Możecie żyć idealnie, dbać o siebie, jak coś ma się stać, to się stanie.

Julia von Stein odwiedziła bliską jej osobę w hospicjum

Zostało mi 20 minut, żeby dojechać do hospicjum, bo Gosia już nie wróciła do domu. Lekarze powiedzieli, że nie ma takiej możliwości, ona jest podpięta pod każdą możliwą aparaturę. Jolka tak strasznie płacze, bo ona mówi, że nie przeżyje, jak mama umrze, ja mówię: "Jolka, ja wiem, bo to jest twoja mama. Ale pamiętaj, że ja jestem twoją siostrą, przyszywaną, bo przyszywaną, programową, bo programową, ale jestem siostrą". (...) Chcę wierzyć, że jak dojadę do hospicjum, to Gosia będzie jeszcze żyła, że będziemy mogli się wspólnie pomodlić i pożegnać. Wiadomo, że liczymy na cud, że będzie żyła, że wyzdrowieje.