Drapieżna Justyna Steczkowska pozuje w ODWAŻNEJ kreacji. Fani nie kryli zachwytu: "Chyba nikt się tego po pani NIE SPODZIEWAŁ"

Justyna Steczkowska skończyła w tym roku 51 lat. Gwiazda regularnie przypomina jednak swoim fanom, że czas stanął dla niej w miejscu. Tyczy się to nie tylko jej urody, ale też ogólnej kondycji i smukłej sylwetki. Wokalistka ma słabość do kreacji, które podkreślają jej długie nogi. Tym razem odsłoniła jednak jeszcze więcej ciała.

Justyna Steczkowska zapozowała jak Kora

Justyna Steczkowska w odważnej kreacji

Gwiazda dawno nie pojawiała się w tak rockowych stylizacjach. Ostatnie koncerty z repertuarem Ewy Demarczyk i występy w "The Voice of Poland" zmuszały ją do nieco bardziej stonowanych stylizacji. Myślicie, że to zapowiedź nowego wizerunku Steczkowskiej?