Drapieżna Rihanna w biżuterii za 8 milionów reklamuje bieliznę autorskiej marki (ZDJĘCIA)

Ramonita 16 min. temu

Plus za pikanterię koloru, minus za projekt (chaotyczne połączenie siatko-koronek z lateksem i sznurkami - co za groch z kapuchą, nic tu do siebie nie pasuje). Reklama ordynarna, chaotyczna i mało seksowna; przywodzi na myśl scenkę autoerotyzmu panienki w tanim pornolu😁 Riri, nie idź tą drogą 😁 Biżuteria za to oszałamiająco piękna...