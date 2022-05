Drastyczna metamorfoza Agnieszki Sienkiewicz. Została BLONDYNKĄ: "Idzie nowe" (FOTO)

Agnieszka Sienkiewicz raczej nie należy do osób, które usilnie zabiegają o uwagę mediów. Działa w branży już od wielu lat i skupia się na budowaniu aktorskiego portfolio, a nie poszukiwaniu poklasku wśród czytelników poczytnych magazynów. Do tej pory wystąpiła w takich produkcjach jak "Apetyt na życie", "Anna German" czy "Przyjaciółki" , gdzie wcielała się w postać Doroty .

Choć Agnieszka Sienkiewicz nie jest stałą bywalczynią portali plotkarskich, to zdarza jej się uchylić rąbka tajemnicy w kwestii prywatności. Podobnie jak tuziny znanych koleżanek aktorka prowadzi swój profil na Instagramie i tam dzieli się nowinkami z życia z pokaźnym gronem obserwujących.

Od niedawna możemy cieszyć się wiosną w pełnej krasie, dlatego, jak co roku, kolejne znane panie decydują się na fryzjerskie metamorfozy. Tym razem nie ominęło to także aktorki, która do tej pory była wierna naturalnemu kolorowi włosów, który stał się wręcz jej znakiem charakterystycznym.