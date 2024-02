Dua lipa nową ambasadorką makijażu YSL Beauté

Artystka przełamuje granice, odważnie wyraża siebie i podkreśla znaczenie wolności, co sprawia, że bezapelacyjnie uosabia nowoczesną kobietą. Dzięki takiemu podejściu do świata idealnie reprezentuje wartości YSL Beauté. Piosenkarka już od 2019 roku jest związana z marką jako globalna ambasadorka perfum Libre. Teraz ten związek wszedł na zupełnie nowy poziom. Ikona swojego pokolenia została bowiem również ambasadorką makijażu. Z pomocą kolorówki YSL Beauté będzie przełamywać granice piękna w imię wolności i prawa do wyrażenia siebie.

Dua Lipa debiutuje w kampanii makijażowej YSL Beauté

Nowa globalna ambasadorka po raz pierwszy pojawiła się w kampanii makijażowej YSL Beauté z okazji premiery nowej kolorówki do ust. Nadążanie za rozwojem kultury przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa i ducha marki to połączenie wpisujące się w wartości nie tylko samego YSL Beauté, ale również jego nowej ambasadorki. Dua Lipa błyszczy zarówno na scenie, jak i poza nią. Teraz piosenkarka zachęca do tego, żeby poczuć się jak ona i roztaczać taki sam blask z pomocą konkretnych kosmetyków. Na ustach gwiazdy zobaczymy całą serię dodającą błysku. Trzy formuły - błyszczyk do ust YSL LOVESHINE Candy Glaze, pomadkę YSL LOVESHINE Wet Shine i balsam do ust YSL LOVESHINE Candy Glow. Cała seria to coś więcej niż kolekcja, to błyszcząca deklaracja, sposób, żeby wyrazić siebie w taki sposób, jak każdego dnia robi to Dua Lipa.

"Dla mnie zapachy i makijaż są kolejną formą wyrażania siebie, sposobem na odkrywanie mojej figlarności, kreatywności i indywidualności. Cieszę się, że mogę odbyć tę podróż jako część rodziny YSL Beauté " - powiedziała Dua Lipa.

Pierwsza odsłona kampanii makijażowej YSL Beauté, w której główną rolę otrzymała Dua Lipa, to błyszczące oświadczenie marki. Spot nakręcony przez reżyserkę Nathalie Canguilhem w Maroku został nieprzypadkowo osadzony właśnie w takiej scenerii. To tam Saint Laurent po raz pierwszy odkrył piękno koloru i moc światła. Tam zaczęła się historia, która nadal trwa. Dzięki niej światło rozświetlające palmy nad basenami przeniosło się na usta. Wszystko to zaledwie kilka kilometrów od Ourika Community Gardens, skąd składniki trafiają do YSL LOVESHINE. Taka sceneria stała się podwójnie udanym tłem dla piosenkarki, która w kampanii z pomocą makijażu prezentuje nowe oblicze kobiecości - zmysłowe i wyrafinowane, w którym pewność siebie jest na pierwszym planie.

Dua Lipa maluje się szminką YSL Beauté w teledysku

Piosenkarka na tyle mocno związała się z kosmetykami do makijażu YSL Beauté, że z jednym z nich nie mogła rozstać się nawet podczas nagrań teledysku. Pomadkę YSL LOVESHINE miała nie tylko osoba odpowiedzialna za makijaż artystki, ale również ona sama. W klipie "Training Season" wyjęła kosmetyk i pomalowała nim usta. Piosenkarka wybrała kolor #44 Loveshine, który jest numerem 1, jeżeli chodzi o kluczowe odcienie pomadki. Dua Lipa, która śpiewa o tym, że sezon szkoleniowy się skończył, sugeruje gotowość do stworzenia trwalszej relacji. Pomadka to dodatek, który to podkreśla. Pozwala kreować styl i wyrażać się z jego pomocą.

Kultowy makijaż w nowym wydaniu

Blask był charakterystycznym elementem makijaży YSL od samego początku. Powód jest prosty. Ten nie tylko pięknie odbija światło, ale również podkreśla indywidualność i wiarę w swoje możliwości. Saint Laurent wierzył, że blask towarzyszy gestom, rozpromienia i wydobywa nas z cienia. Nowa kolekcja do makijażu ust zatem nie tylko wpisuje się w bieżące trendy, ale jest ponadczasowa jak cała filozofia YSL dotycząca piękna. Nie brakuje jej jednak też potrzebnej świeżości. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej kobiety jest połączenie pigmentów z formułami pielęgnacyjnymi. Dodatkowe korzyści i modne kolory, które spotykają się w luksusowym opakowaniu, to idealne połączenie dla nowej ambasadorki marki, jak i współczesnej kobiety. YSL LOVESHINE, który już zawsze będzie kojarzył się z piosenkarką, w połączeniu ze świetlistą, naturalną skórą, tworzy wygląd, który wszyscy znamy i cenimy, ale z charakterystycznym dla YSL couture z twistem.

Materiał sponsorowany przez YSL Beauté

