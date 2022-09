Duchowny spędził OSTATNI weekend z królową Elżbietą. Zdradza, w jakiej formie była monarchini

Przecież 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Królowa nie była wzorem. Stała na czele monrchii, która jako system ma na sumieniu choćby kolonializm. Wyobrażacie sobie, że nas, Polskę, ktoś najeżdża, uzurpuje się panem naszym i władcą i prowadzi regularny wyzysk i grabież? To właśnie robiła innym narodom Anglia. I nigdy za to nie przeprosiła, tak samo jak i kościół nigdy nie przepraszał za to co zrobił.