Dumna Anna Lewandowska publikuje zdjęcie z Robertem po meczu FC Barcelony: "Co za noc" (FOTO)

Futbolfan 5 min. temu

Ciekawe, ze w barcy da się biegać i kopać a w Polsce się nie da.. to co robią nasi piłkarze jak pokazują, ze nie chce się im grać w reprezentacji jest tak przerysowane, ze po tylu latach porażek po prostu powinnismy ta reprezentacje rozwiązać.. albo całe środki ładowane w kadrę mecze itp powinny być przekazywane na cel charytatywny.. bo grają w takim stylu i na takim poziomie, ze za darmo gdyby to robili to można by było ich usprawiedliwić