Dumna Małgorzata Rozenek chwali się pokoikiem "DZIDZIUSIA MAJDANA" (ZDJĘCIA)

Samochwała w czasie epidemii z brzuchem przy łóżeczku stała, Swoje życie na sprzedaż wystawiała, I tak opowiadała: „Mam silikon tu i tam, No i botoks powiem Wam. Zdolna jestem niesłychanie, Najpiękniejsze mam ubranie, Moja buzia tryska zdrowiem, Jak coś powiem, to już powiem, Jak odpowiem, to roztropnie, Bo w balecie miałam dobre stopnie. Jestem mądra, jestem zgrabna, Wiotka, słodka i powabna Mimo że ze mnie stary zwiędnięty kwiat, Chcę zachwycać sobą internetu świat.