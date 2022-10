Dumna mama Katarzyna Sokołowska tuli synka na spacerze. "Najpiękniejsza jesień" (ZDJĘCIA)

ewa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 129 16 Odpowiedz

No i dobrze co tu komentować. Rodzice mają 50 lat ale się kochają a rodzice co mają np 25 lat mogą być w trakcie rozwodu i drzeć koty ze sobą przez najbliższe lata o majątek. Najbardziej na tym tracą dzieci