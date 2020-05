Dumna Natalia Siwiec prezentuje twarz po zabiegu retinolem: "Jest taka napięta wręcz, jak po BOTOKSIE"

Elo 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To jest taka dziwna moda. Przygotować twarz operacjami tak żeby w makijażu wyglądać jak lalka Barbie a bez jak monstrum z amerykanskich filmow. Robienie niebezpiecznych i niezdrowych dla skóry zabiegów żeby wywołać odpowiedni efekt. Najpiękniejsza skóra to ta zadbana i nawilżona a nie spalona i naciągnięta. Ta kobieta jest opętana miłością własną a do tego inne dziewczyny mogą brać przykład z tych bardzo niezdrowych dla skóry zabiegów. Niestety za 10 lat natura się odwdzięczy i twarz Ci spłynie Natalko.