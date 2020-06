Dumny Kuba Wojewódzki chwali się samotną podróżą do Chorwacji na pokładzie PRYWATNEGO SAMOLOTU. Zazdrościcie? (FOTO)

O tym, że ludzie zdążyli już zapomnieć o szargającym dobre imię Wojewódzkiego "dziele" może świadczyć to, że 56-latek przestał pokazywać się na mieście w asyście "goryla". Innym powodem do zadowolenia jest niewątpliwie fakt, że życie uczuciowe Kuby kwitnie: znany playboy od jakiegoś czasu spotyka się z niejaką Angelika Wątor, która jest od niego młodsza o 30 lat. Co w tym wszystkim najciekawsze, Wojewódzki przymknął nawet oko na to, że 26-latka ma męża. Trudno jednak co do tej relacji mieć 100 procentową pewność, bowiem jeszcze do niedawna Kuba próbował oszukać media, udając wielki powrót do Anny Muchy...