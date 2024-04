Duńskie media spekulują o ROZSTANIU króla Fryderyka X i królowej Marii. Nie spędzili razem świąt

przemija 33 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Jakaś zła passa w rodzinach królewskich ostatnio, a to przez to, że jest to coraz bardziej niedzisiejsze. Lubię oglądać ich ceremonie i wyjścia, coś ciekawszego niż celebryckie ścianki, wszyscy są elegancko ubrani, bez ust-pontonów. Ale coraz bardziej to odbiega od teraźniejszego świata, jakoś nie widzę, żeby dzisiejsze Gen-Z zachwycało się jakimikolwiek royalsami.