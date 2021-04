Dżaga uderza w Esmeraldę Godlewską: "Nie współczuję jakiejś P*JEBANEJ ATENCJUSZCE"

Dostaję setki wiadomości o Godlewskiej, że pod wpływem narkotyków czy alkoholu pi*rdoliła jakieś głupoty, że Doda jeździła do Dubaju, że będzie film, bo ona chce się obronić - zaczął wzburzony Dżaga, nie przebierając w słowach. Doda do żadnego Dubaju nie jeździła, to są totalne bzdury. I to karalne. Teraz Godlewska upozorowała swoją śmierć na Instagramie i ludzie do mnie piszą, że trzeba jej współczuć i mają nadzieje, że to nie uraziło Dody. Oczywiście, że ją to uraziło, bo to jest napędzanie hejtu i szerzenie nieprawdy.