Działo się na imprezie "Lewych": Robert Lewandowski zaliczył muzyczny debiut, RAPUJĄC z Quebonafide, a Marina śpiewała na bosaka (FOTO)

Bardzo to ciekawe czy jak Lewy gral w takim Zniczu Pruszkow to czy mial tylu znajomych/przyjaciol chętnych podczepic się pod niego czy byl wtedy N. Szoder, raperzy i cala reszta na bank nie a teraz to każdy chętny do impezki i pokazywania się z Lewadowskim a on plynie jak celebryta. Jakze inny jest K. Blaszczykowski i jego zona zero lansu, siatkarze i ich partnerki, tenisisci - nie przypominam sobie takiego lansu np u Radwanskiej czy Igi i życia na pokaz jak tu.