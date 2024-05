Dzieci Lary Gessler nie pójdą do komunii. Restauratorka MIAŻDŻY KOŚCIÓŁ: "Ryba psuje się od głowy" (WIDEO)

Lara Gessler o intensywnym czasie komunii

Lara Gessler stanowczo o hucznych przyjęciach komunijnych

Dla mnie w ogóle nie... Jeśli ktoś już ma potrzebę komunii, to powinna być ona przede wszystkim wydarzeniem duchowym, a nie jakimś takim targowiskiem przepychu. Ale jest inaczej, mam wrażenie. Każdy robi, jak chce. Ja nie będę odbierała nikomu praw do organizowania przyjęć, jak mu się podoba. Dla mnie jest to kuriozalne - wyraziła swoje zdanie.

Dzieci Lary Gessler nie pójdą do komunii. Dlaczego?

Nie wyprawiałabym. W sensie moje dzieci nie pójdą do komunii. Nie były chrzczone i mnie to nie dotyczy - zareagowała stanowczo, następnie uderzając w Kościół: Natomiast uważam, że jeżeli wartością jest duchowość, to ona powinna być na pierwszym miejscu. Z drugiej strony sam Kościół odjechał bardzo mocno w stronę dóbr materialnych, więc może nie powinno mnie to dziwić - ryba psuje się od głowy.