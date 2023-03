Dzieci Meghan i Harry'ego OFICJALNIE dostały tytuły. Król Karol III zwlekał z potwierdzeniem nowiny kilka miesięcy!

WWO 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jeszcze wczoraj podawano tu przedruk z wywiadu z Harrym, zę on nie chce odciąć się od rodziny tylko od INSTYTUCJI jaką jest monarchia. To po co im te tytuły książęce dla dzieci skoro od monarchii chcą się uwolnić? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko. Skoro książęce życie odziera z prywatności i jest pasmem przykrych doświadczeń po co ktoś funduje to samo swoim dzieciom formalnie wiążąc je tytułami z rodziną króleweską?