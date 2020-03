Dzień Kobiet. Michał Koterski wyznaje Marceli miłość na Instagramie. Fani: "Czy to oznacza, że znów jesteście razem? OBY TAK BYŁO"

Kochane kobitki, wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet - zaczął Misiek. Pamiętajcie, że jesteście wyjątkowe, chociaż w sumie to życzenia dla wszystkich facetów, żebyście doceniali, rozpieszczali i kochali swoje kobietki. Bez was świat byłby bezbarwny, to wy nadajecie w nim prawdziwych kolorów. Dziękuję wam, że jesteście, ale najbardziej dziękuję kobiecie mojego życia i największej miłości, Marceli. Dzięki Tobie poznałem, co to znaczy naprawdę kosztować życie i poznałem jego najpiękniejszy smak, jakim jest nasz największy skarb Fryderyk. Kocham Cię. P.S a to zdjęcie z planu zdjęciowego filmu "7 uczuć", który właśnie pojawił się ma Netflix i w którym mieliśmy przyjemności i łaskę zagrać całą rodzinką, ja, Marcelka i Fryderyk, który był już w brzuszku. Można powiedzieć ze to jego debiut filmowy. Gorąco zapraszamy.