Dzień Matki 2021. Fabienne Wiśniewska z uznaniem o Mandarynie: "Jest SILNA, dzielnie znosiła presję publiczną"

Fajnie ma, ja mam 33 lata, mieszkam od 4 lat poza Europa, moja mama do dzis nie zapytała jak mi minął dzień, co dzis robilam, jak w pracy. Ostatnio chcialam zmienić umowa na tel i można wybrać ulubiony numer i dzwonić za darmo, to byśmy sobie rozmawialy,to mowila, ze po co? Pisanie na whatsuppie wystarcza... ba nawet nie zna mojego adresu, nie wie jak wyglada moje mieszkanie. Ciagle jest tylko ona i jej syn. A jak zaczynam coś o sobie pisac, to nagle nieodpisuje i się nie odzywa np. do nast dnia i znów pisze o sobie. Smutno mi. Najlepsze jest to ze ja nic jej nie zrobilam, skonczylam studia, ba, wyszlam za maz i jestem bardzo szczęśliwa, chyba jej sie to nie podoba:( i tak jest już od wielu lat. Smutne jest to ze wlasna mame nie obchodzi jak corka sobie radzi jak się czuje. Cz ktos ma podobnie?